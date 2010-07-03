Режиссера Соловьева выписали из столичной больницы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Режиссера Сергея Соловьева выписали из столичной больницы. Чувствует он себя нормально, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе режиссера.

Там отметили, что Соловьев возвращается к преподаванию во ВГИКе и ИСИ и работе над театральными постановками срежиссированного им спектакля.

Собеседник агентства рассказал, что госпитализация Соловьева в московскую больницу была связана с плановым обследованием сердца, которое режиссер проходит ежегодно.

О госпитализации Соловьева стало известно в конце марта. Отмечалось, что у режиссера в последнее время было много перелетов и он почувствовал усталость.

СМИ сообщали, что Соловьева доставили в больницу из-за проблем с сердцем и язвы желудка.