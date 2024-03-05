Садовод назвала причину мартовского пожелтения хвойных деревьев и кустарников

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Хвоя уличных растений может пожелтеть в марте из-за замерзшей земли. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на садовода Марию Рыкалину.

Она указала, что зимой хвоя растений высыхает на солнце, а брать влагу неоткуда, поскольку корни находятся в замерзшей земле. Именно из-за этого происходит пожелтение.

Помочь дереву можно, если раскопать земляной ком и полить его горячей водой, чтобы оно напиталось влагой.

"Чтобы не загубить корни, сначала горячая, верх оттает, а потом уже такой слегка горячей проливать, делать дырочки и прямо туда вливать воду. Либо сажать хвойные растения в полутени где-то, чтобы на них так солнце не пекло", – пояснила Рыкалина.

Однако если дерево или куст полностью пожелтели и погибли, то спасти их не удастся, уверена специалист. Оказывать помощь растениям следует при проявлении первых симптомов, поскольку их восстановление может занять до трех лет.

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