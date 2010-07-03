Зарубежные счета россиян нашли в 58 странах

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Федеральная налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. В ходе этой процедуры налоговикам стали известны данные о счетах и активах россиян в 58 странах мира, передает РБК.

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, налоговая прозрачность вышла на новый уровень.

"Если раньше нужно было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, то теперь информация о наличии зарубежного счета у конкретного налогоплательщика сама поступает и доступна по нажатию кнопки", – пояснил он.

В текущем году сотрудники службы сравнят полученные сведения с отчетностью налогоплательщиков. Как отмечает начальник управления международного сотрудничества и валютного контроля Дмитрий Вольвач, в ФНС готовы к тому, что 80–85% полученной информации не станет открытием. Специалисты рассчитывают, что доля несоответствий не превысит 15%.

При этом представители службы не стали разглашать число резидентов со счетами за рубежом и количество контролируемых ими компаний.

Ранее в ФНС рассказали, что поставщики сельхозпродукции могли создать специальные площадки для необоснованного возмещения сумм НДС при экспорте продукции. Это послужило причиной проверок в агрохолдингах страны.