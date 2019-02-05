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Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне в феврале, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы Роструда Ивана Шкловеца, дополнительного выходного по случаю Дня защитника Отечества не будет, однако в пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше.

Он пояснил, что выходной с субботы, 23 февраля, перенесли на пятницу, 10 мая. Следующие же длинные выходные ожидаются с 8 по 10 марта.

А День Весны и Труда подарит россиянам выходные с 1 по 5 мая. С 9 по 12 будет отмечаться День Победы.

В ноябре длинные выходные – со 2 по 4 ноября – придут в связи с празднованием Дня народного единства.