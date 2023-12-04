В ГД предложили уточнить понятие "соотечественника", включив туда украинцев и белорусов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили уточнить понятие "соотечественника", включив туда украинцев и белорусов. Соответствующая информация размещена в думской базе данных.

Автором инициативы указан представитель КПРФ, депутат Михаил Матвеев. Законопроект предлагает считать соотечественниками тех, кто родился и проживает в РФ либо проживал, но обладает "признаками общности русского языка, культуры и истории".

Россиян, которые постоянно живут за пределами страны, предлагается считать соотечественниками за рубежом.

Также к такой общности должны будут относиться лица и их потомки, которые проживают за пределами РФ, но относятся к национальностям России, которые не имеют за рубежом своих отдельных государств. Исключением являются лишь белорусы и украинцы, как часть "триединого с русским народа", подчеркивается в документе.

Таким образом, законопроект уточняет и исключает автоматическое причисление к соотечественникам всех лиц, которые проживают в ныне независимых государствах, которые ранее были частью СССР.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил принять федеральный закон о русском народе.

По его мнению, в русский народ входят все национальные группы. Он считает, что вместо фразы "многонациональный народ РФ" нужно в таком случае говорить "русский народ РФ".

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