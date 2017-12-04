Проект Москвы 24 "Сделано в Москве" стал лауреатом конкурса "ТЭФИ-Регион"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Программа телеканала Москва 24 "Сделано в Москве: Спасо-Хаус" (ведущий Владимир Раевский) победила на Всероссийском телевизионном конкурсе "ТЭФИ-Регион" 2017 года в номинации "Публицистическая программа". Мероприятие прошло в воскресенье, 3 декабря в Тюмени.

В шестнадцатом по счету "ТЭФИ-Регион" в 20 номинациях участвовало рекордное количество работ – 573 – от 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов. Победители получили приз "ТЭФИ" – бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного и "Золотой" диплом победителя конкурса.

Ранее телеканал Москва 24 выиграл сразу две награды национальной премии "Золотой луч". Телеканал отметили в номинации "Телеканал: информация и публицистика". А Владимир Раевский был признан лучшим ведущим.

Торжественное вручение национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения прошло 21 ноября в московском Icon Hall.

Москва 24 – круглосуточный информационный телеканал столицы, освещающий все сферы жизни мегаполиса.