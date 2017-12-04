Проект Москвы 24 "Сделано в Москве" стал лауреатом конкурса "ТЭФИ-Регион"

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Программа телеканала Москва 24 "Сделано в Москве: Спасо-Хаус" (ведущий Владимир Раевский) победила на Всероссийском телевизионном конкурсе "ТЭФИ-Регион" 2017 года в номинации "Публицистическая программа". Мероприятие прошло в воскресенье, 3 декабря в Тюмени.
В шестнадцатом по счету "ТЭФИ-Регион" в 20 номинациях участвовало рекордное количество работ – 573 – от 165 телекомпаний из 84 населенных пунктов. Победители получили приз "ТЭФИ" – бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного и "Золотой" диплом победителя конкурса.
Ранее телеканал Москва 24 выиграл сразу две награды национальной премии "Золотой луч". Телеканал отметили в номинации "Телеканал: информация и публицистика". А Владимир Раевский был признан лучшим ведущим.
Торжественное вручение национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения прошло 21 ноября в московском Icon Hall.
Москва 24 – круглосуточный информационный телеканал столицы, освещающий все сферы жизни мегаполиса.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: