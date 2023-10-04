Телеканал Москва 24 запустил акцию в преддверии Дня учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Телеканал Москва 24 в преддверии Дня учителя запустил акцию благодарности педагогам "Учитель, спасибо за все". Она проходит в соцсети "Одноклассники".

Пользователи могут поблагодарить тех, кто заботится об учениках как о своих детях, кто ночами проверяет тетради и готовится к урокам, кто терпит ребяческие проступки и не дает упасть духом.

Обратиться со словами благодарности к педагогам смогут как нынешние, так и бывшие ученики.

Поддержать акцию и сказать педагогам "спасибо" за их работу можно, перейдя по ссылке.

По случаю празднования Дня учителя Музей Победы на Поклонной горе сделает бесплатным вход для педагогов и учеников 5 октября. Гости смогут ознакомиться с экспозицией "Битва за Москву. Первая Победа!" и посетить экскурсию "Подвиг Армии".



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