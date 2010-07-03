Эксперт рассказал, зачем подогревать ананасы

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Эксперт рекомендовала подогревать ананасы перед тем, как полакомиться ими. Такой совет дала специалист столичной инспекции по качеству (МосГИК) Екатерина Чердакова.

Экзотический фрукт лучше слегка подогреть, чтобы он не "обжигал" рот, пояснила эксперт Агентству "Москва". По ее словам, "уже при 40 градусах фермент бромелин, из-за которого так "горит" рот, перестает действовать". "Именно поэтому ананас, добавленный в пиццу, горячие блюда и закуски никогда не раздражает рот так, как свежий фрукт", – отметила Чердакова.

Хранить ананасы следует в прохладном месте, но не в холодильнике, иначе фрукты могут "застудиться". Кроме того, "плоды ананаса чувствительны к нажимам и броскам", добавила эксперт, уточнив, что в местах ударов или порезов фрукт начинает быстро портиться. В связи с этим Чердакова напомнила горожанам, что при покупке экзотического лакомства нужно обращать внимание на отсутствие на плодах механических повреждений.

По словам Чердаковой, спелый анансас или нет, можно определить по его аромату и легкости удаления листочков. Но даже если фрукт еще не совсем поспел, не страшно, успокоила специалист. В этом случае достаточно положить его на некоторое время в сухое прохладное место. "При температуре хранения 15–16 градусов ананасы начинают медленно дозревать – в течение пяти–восьми суток", – рассказала эксперт.

Как подчеркнула Чердакова, ананас помогает пищеварению, поэтому им полезно завершить сытный обед.

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