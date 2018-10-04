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Роскачество проверило картошку на российском рынке. По итогам исследования выявлены клубни, пораженные различными болезнями, а также картофель с содержанием кадмия, сообщает пресс-служба организации.

Эксперты закупили на рынках и в сетевых магазинах картофель текущего и прошлого сезонов, выращенный как в России, так и за рубежом. Корнеплоды исследовали по 181 показателю безопасности и качества, из которых 26 регламентируются законодательством.

В первую очередь, Роскачество проверило, использовались ли при выращивании картофеля запрещенные препараты и соблюдались ли допустимые техническим регламентом нормы пестицидов. С этой проверкой справились все клубни.

В пакистанской картошке, купленной в сетевом магазине, обнаружили следы регулятора роста хлорпрофама и тиаметоксама, который используется для борьбы с вредителями.

Также картофель проверили на нитраты, которые могут содержаться в клубнях. Их количество не должно превышать установленные нормы – не более 250 миллиграмм на килограмм. В большинстве исследуемого картофеля нарушений не обнаружили. Исключение составили египетская ранняя картошка из сетевого магазина и ранняя российская картошка, купленная на рынке.

Клубни картошки проверили и на наличие радионуклидов и тяжелых металлов, таких как кадмий, мышьяк, свинец, ртуть. Радионуклидов обнаружено не было, однако впервые за долгое время эксперты выявили превышение по кадмию. Содержался он в том же пакистанском картофеле из сетевого магазина и рыночной ранней российской картошке.

Как пояснила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, разовое употребление такой картошки не навредит здоровью, но если есть ее каждый день, последствия будут плачевными, поскольку кадмий – самый канцерогенный элемент, способный накапливаться в организме.

Организация проверила картофель на наличие внешних дефектов, и в большинстве образцов раннего картофеля выявили комки земли, чего не должно быть согласно ГОСТу. На прошлогодних клубнях при этом обнаружили прорастание и зеленые пятна на кожуре.

Помимо этого, почти все клубни были поражены болезнями, такими как фитофтороз, парша обыкновенная и серебристая, ризоктониоз, фомоз, мокрая и сухая гниль.

Эксперты уверяют, что для здоровья человека эти болезни не опасны, но покупая картофель в магазине, лучше оставить на прилавке клубни с визуальными изъянами, такими как буро-черный налет, плотные пятна под кожицей неопределенной формы и темная мякоть.

Ранее специалисты дали советы по выбору картофеля. Они рекомендовали обращать особое внимание на его внешний вид. В частности, клубни должны быть целыми и сухими, а кожура – достаточно плотной и без трещин и не обдираться при трении.

Форма клубня может варьироваться от округлой до продолговато-овальной. Кроме того, клубни ранних сортов не должны быть покрыты землей.

Покупая картошку в упаковке, в Роскачестве посоветовали внимательно прочитать информацию на этикетке. Помимо наименования продукта, там должны быть указаны его сорт и страна происхождения, масса нетто, адрес изготовителя, даты сбора и упаковывания.

Как напомнили в Роскачестве, картошка богата крахмалом и содержит много витамина С, калий, фосфор, магний и кальций. Кроме того, в состав картофеля входят железо, марганец, медь и цинк.