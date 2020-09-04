Москвичей напугал перформанс на здании МОНИКИ

Москвичей удивил перформанс на здании МОНИКИ

Жители столицы наблюдали необычную картину на здании Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ).

Многие предположили, что по стене дома на веревке спускают тела погибших людей в мешках. Как позже объяснили в Минздраве, загадочный перформанс был организован для съемок клипа.

Ранее необычный перформанс состоялся в одном испанском театре, где дали первый концерт после карантина. Музыканты сыграли для растений.

Такую идею придумал испанский художник. Этим он хотел показать, как пандемия коронавируса повлияла на нашу жизнь. Пока мы отказывались от походов по музеям, театрам, не ездили на общественном транспорте, природа заняла наши места.