В метро состоялся показ театрального перфоманса "Опера пассажира"

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Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"
В ночь с 5 на 6 июль на закрытой станции метро "Деловой центр" гостям продемонстрировали театральный перфоманс "Опера пассажира", сообщает пресс-служба проекта "Привет, Москва!".
Спектакль подготовил театрально-культурный центр имени Мейерхольда в рамках нового этапа городского проекта "Привет, Москва!" – "Литература и театр". Режиссером и драматургом постановки стала Саша Денисова.
По сюжету на одной из станций метро главный герой влюбляется в девушку, но после упускает ее из виду. С этого дня жизнь главного героя меняется, он впервые отвлекается от ежедневной рутины и открывает для себя целый мир.
Герой встречает новых интересных попутчиков. Обычные пассажиры метро становятся фантазийными: женщины с сумками покупок превращаются в див из бразильского карнавала, работники метро – в джедаев из "Звездных войн".
В поисках ему также помогают персонажи и авторы книг, которые читают пассажиры: Обломов, Офелия с Гамлетом, Пушкин, Гоголь, Толстой. Почти отчаявшись, герой встречает привидения, которые помнят всю историю метро и знают его секреты.
Организаторы и участники представления хотели напомнить, что городской транспорт – особое культурное пространство.
Куратор проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко отметила, что перфоманс показал, что театр может легко выходить за рамки сцены, а московский транспорт – стать источником ярких эмоций и впечатлений.
Билеты на спектакль разыгрывались в соцсетях проекта "Привет, Москва!". В спектакле принял участие ансамбль Harmonia mundi под руководством Игоря Берендеева, лауреата международных конкурсов, преподавателя РГУ имени Косыгина.
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