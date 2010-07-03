В метро состоялся показ театрального перфоманса "Опера пассажира"

Фото: пресс-служба проекта "Привет, Москва!"

В ночь с 5 на 6 июль на закрытой станции метро "Деловой центр" гостям продемонстрировали театральный перфоманс "Опера пассажира", сообщает пресс-служба проекта "Привет, Москва!".

Спектакль подготовил театрально-культурный центр имени Мейерхольда в рамках нового этапа городского проекта "Привет, Москва!" – "Литература и театр". Режиссером и драматургом постановки стала Саша Денисова.

По сюжету на одной из станций метро главный герой влюбляется в девушку, но после упускает ее из виду. С этого дня жизнь главного героя меняется, он впервые отвлекается от ежедневной рутины и открывает для себя целый мир.

Герой встречает новых интересных попутчиков. Обычные пассажиры метро становятся фантазийными: женщины с сумками покупок превращаются в див из бразильского карнавала, работники метро – в джедаев из "Звездных войн".

В поисках ему также помогают персонажи и авторы книг, которые читают пассажиры: Обломов, Офелия с Гамлетом, Пушкин, Гоголь, Толстой. Почти отчаявшись, герой встречает привидения, которые помнят всю историю метро и знают его секреты.

Организаторы и участники представления хотели напомнить, что городской транспорт – особое культурное пространство.

Куратор проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко отметила, что перфоманс показал, что театр может легко выходить за рамки сцены, а московский транспорт – стать источником ярких эмоций и впечатлений.

Билеты на спектакль разыгрывались в соцсетях проекта "Привет, Москва!". В спектакле принял участие ансамбль Harmonia mundi под руководством Игоря Берендеева, лауреата международных конкурсов, преподавателя РГУ имени Косыгина.