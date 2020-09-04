Умер кинооператор Анатолий Лапшов

Фото: lenfilm.ru

Кинооператор Анатолий Лапшов умер на 72-м году жизни в ночь на 3 сентября. Об этом сообщили на киностудии "Ленфильм", где он проработал более 40 лет.

На счету Лапшова такие работы, как "Окно в Париж", "Господин оформитель" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

"Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал. <…> Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", – сказано в сообщении на сайте киностудии.

Анатолий Лапшов в 1976 году окончил операторский факультет ВГИКа. Тогда же начал работать на "Ленфильме", где снял множество картин, составивших золотой фонд ленинградского кинематографа. С 2009 года преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге.