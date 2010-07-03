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18:35

В Омске нашли пешеходный переход "в никуда"

общество

18:35

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Фото: соцсети

В Омске обнаружили пешеходный переход, который ведет на рельсы и газон. На это обратили внимание пользователи соцсетей. Фотографии необычного дорожного элемента опубликованы во "ВКонтакте".

С одной стороны от "зебры" находится обычный тротуар и супермаркет. С другой стороны – трамвайные пути. После них идет участок с газоном и деревьями перед жилым домом.

У дороги установлены все необходимые дорожные знаки, согласно которым пешеходный переход заканчивается в траве.

Местные жители звонили в департамент дорожного хозяйства, но безрезультатно. Под публикацией с этим переходом идет активное обсуждение.

"Пешеходник сделан наполовину, а денег взято за полноценную работу. А деньги эти – с налогов, которые вы платите, умники", – прокомментировал Леонид Кенин.

"Переход в никуда", – пишет Serega Sirkin.

Нашлись и те, кто посчитал, что пешеходный переход здесь не нужен.

"Не было пешеходника, все ходили, и проблем не было. Появился пешеходник, и сразу проблемы появились", – заявил Алексей Майборода.

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общество

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