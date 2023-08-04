ВОЗ сообщила о высоком риске распространения холеры в мире

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С начала 2023 года в 25 странах мира были зарегистрированы вспышки холеры, это на 9 стран больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что последнее уведомление о заболевании холерой пришло в середине мая из Индии. При этом с января по июль прошлого года случаи заражения холерой были зарегистрированы в 16 странах.

"Учитывая растущее число вспышек и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает расценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", – добавили в женевской штаб-квартире организации.

Среди факторов, способствующих распространению холеры, в ВОЗ назвали начавшийся в Западной Африке сезон дождей, который будет идти с мая по октябрь.

Другим факторов, влияющим на заболеваемость, может быть эффект Эль-Ниньо, он чаще всего приводит к обилию дождей в южных частях Южной Америки, США, на Африканском Роге и Центральной Азии, однако увеличение количества осадков, наводнений и ураганов может привести к нехватке питьевой воды и ресурсам здравоохранения, напомнили в ВОЗ.

"Более высокая температура воды, связанная с Эль-Ниньо, также может способствовать размножению холерного вибриона в водной среде, что может увеличить вероятность вспышек холеры", – подчеркнули в организации.

В данный момент больше всего случаев было зарегистрировано в Африке, 14 стран сообщили о случаях заболевания холерой.

Согласно данным ВОЗ, вспышки заболевания в том числе были зафиксированы в Демократической Республике Конго, Камеруне, Малави, Мозамбике, Сомали, Эфиопии и ЮАР.

При этом на северо-западе Сирии проходят лечение от холеры 109 тысяч человек, на остальной территории страны заражены порядка 74 тысяч. В Афганистане диагноз холера был поставлен более 98 тысячам граждан, в Малави болеют 58 тысяч человек, на Гаити – 55 тысяч граждан.

Ранее в Тамбовской области госпитализировали прибывшего из Дели гражданина Индии с подозрением на холеру. Согласно информации Роспотребнадзора, у мужчины выявили признаки острой кишечной инфекции, однако после ряда исследований у него обнаружили холероподобный возбудитель.

В регионе уже были предприняты соответствующие меры, направленное на недопущение распространения заболевания.



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