Депутат объяснил, почему апартаменты нельзя признать жильем

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Фото: depositphotos/lofilolo
Если апартаменты признают жильем, нужно будет сразу убрать из этих зданий большую часть бизнеса и перестроить обслуживающую инфраструктуру внутри дома. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своем телеграм-канале.
Речь идет об апартаментах, которые называют псевдожильем. Помещения располагаются в местах, где построить жилые квартиры невозможно, однако девелопер посчитал, что спрос на проживание в этой точке будет высоким. По документам апартаменты в этих местах являются коммерческой недвижимостью.
Приравнять такие апартаменты к обычному жилью нельзя, поскольку они изначально строились в местах, которые не подходят для возведения традиционных домов. В пределах упомянутых территорий обычно высокие налоги и тарифы на коммунальные платежи. Там также нет регистрации и отсутствуют обязательства по обеспечению территории соцобъектами, объяснил Пахомов.
Депутат сообщил, что лучше всего в данной ситуации уточнить статус.
"Это даст регионам возможность установить низкую ставку налога – хотя бы 0,5 вместо 2%, местные коммунальные тарифы вместо коммерческих. Это защитит собственников, потому что сегодня они не имеют понятной юридической защиты. Это откроет возможность давать временную регистрацию", – сообщил депутат.
Такой способ поможет решить 3 из 4 существующих проблем. Если будет спрос на подобны продукт, объяснил Пахомов, можно будет ввести его в легальное поле.
Парламентарий высказал необходимость в том, чтобы апартаменты перестали быть возможностью обхода утвержденных норм и правил строительства жилой недвижимости.
Ранее появилась информация, что правовой статус апартаментов могут изменить. Поправки в закон решили обсудить в Совете Федерации. Прописку владельцам такой недвижимости по-прежнему не обещают, но временную регистрацию можно будет получить.
Правовой статус апартаментов могут изменить
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