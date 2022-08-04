Депутат объяснил, почему апартаменты нельзя признать жильем

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Если апартаменты признают жильем, нужно будет сразу убрать из этих зданий большую часть бизнеса и перестроить обслуживающую инфраструктуру внутри дома. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в своем телеграм-канале.

Речь идет об апартаментах, которые называют псевдожильем. Помещения располагаются в местах, где построить жилые квартиры невозможно, однако девелопер посчитал, что спрос на проживание в этой точке будет высоким. По документам апартаменты в этих местах являются коммерческой недвижимостью.

Приравнять такие апартаменты к обычному жилью нельзя, поскольку они изначально строились в местах, которые не подходят для возведения традиционных домов. В пределах упомянутых территорий обычно высокие налоги и тарифы на коммунальные платежи. Там также нет регистрации и отсутствуют обязательства по обеспечению территории соцобъектами, объяснил Пахомов.

Депутат сообщил, что лучше всего в данной ситуации уточнить статус.

"Это даст регионам возможность установить низкую ставку налога – хотя бы 0,5 вместо 2%, местные коммунальные тарифы вместо коммерческих. Это защитит собственников, потому что сегодня они не имеют понятной юридической защиты. Это откроет возможность давать временную регистрацию", – сообщил депутат.

Такой способ поможет решить 3 из 4 существующих проблем. Если будет спрос на подобны продукт, объяснил Пахомов, можно будет ввести его в легальное поле.

Парламентарий высказал необходимость в том, чтобы апартаменты перестали быть возможностью обхода утвержденных норм и правил строительства жилой недвижимости.

Ранее появилась информация, что правовой статус апартаментов могут изменить. Поправки в закон решили обсудить в Совете Федерации. Прописку владельцам такой недвижимости по-прежнему не обещают, но временную регистрацию можно будет получить.

