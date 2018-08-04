Более 1000 муниципальных депутатов стали волонтерами штаба Собянина

Фото: www.sobyanin.ru
Более тысячи муниципальных депутатов стали волонтерами избирательного штаба Сергея Собянина. Об этом говориться на официальном сайте кандидата и его избирательного штаба.
Отмечается, что с депутатами работают специалисты штаба и доверенные лица Собянина. В четверг, 2 августа, перед ними выступили руководитель предвыборного штаба Константин Ремчуков и руководитель и телеведущая Елена Малышева. Цель тренингов – выработать пути донесения информации до москвичей всех возрастов.
Также депутаты примут участие в пикетах и будут осуществлять поквартирную агитацию москвичей.
По мнению депутатов, только совместные усилия Собянина, жителей округов и органов исполнительной власти позволили преобразить город. Речь идет об улучшении в транспортной инфраструктуре, успешном строительстве нового жилья, оснащении школ и поликлиник современным оборудованием.
Ранее сообщалось, что в предвыборную программу кандидата в мэры столицы Сергея Собянина войдут предложения горожан для каждого района столицы.
Как сообщается на сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба, за последние годы улучшилось качество городской среды в столице: в порядок привели дворы и создали новые парки, ликвидировали очереди в детсады, открылись МФЦ.
В сообщении сказано, что создание равной комфортной среды по всему городу заложено в программе "Мой район". В ней обрисуют план действий по переоснащению городских поликлиник, строительству детских садов и школ. В порядок приведут музыкальные и художественные школы, расширят возможности для дополнительного образования детей, а также построят новые ФОКи с бассейнами, ледовыми катками и легкоатлетическими манежами.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
На предстоящих выборах мэра будут введены несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы вне территории Москвы.
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