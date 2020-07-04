В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает RT.

В своем обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина Федоров напомнил, что сейчас при покупке жилья официально работающий гражданин может вернуть НДФЛ в 13% с суммы до 2 миллионов рублей, а также с суммы до 3 миллионов рублей по процентам по кредиту. При этом законодатель подчеркнул, что такие суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в крупных городах.

В связи с этим он предложил увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза – до 4 и 6 миллионов рублей соответственно. По словам депутата, это необходимо, чтобы повысить доступность жилья для российских семей и приблизить суммы, подлежащие налоговому вычету на имущество, к фактической стоимости недвижимости.

В прошлом году стало известно, что многодетные семьи в Москве смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам.

На льготы могут рассчитывать граждане, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Таким семьям предоставлены льготы в виде дополнительного вычета – льгота предоставляется из расчета по пять квадратных метров в квартире или комнате и по семь квадратных метров в жилом доме на каждого ребенка. Кроме того, вычет можно получить на шесть соток площади принадлежащего семье земельного участка.

