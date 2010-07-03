В столице пройдут бесплатные пленэры

В 76 культурных центрах Москвы организуют уроки живописи. Ежегодную городскую акцию "Московский пленэр" проведут в Москве 27 июля, будет организовано 78 бесплатных занятий, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация. Тема акции в этом году – "Мой район". Москвичи смогут нарисовать места и достопримечательности своих районов или панораму города.
"Попробовать себя в живописи смогут даже те, кто никогда не держал в руках кисточку или карандаш. Вести пленэр будут профессиональные художники. Они помогут участникам составить композицию картины, подобрать нужные цвета на палитре, правильно положить краску на бумагу и сделать ровные штрихи карандашом. Начинающие художники изучат основы нескольких техник рисования, а также попробуют работать с разными материалами, например акварелью, гуашью, пастелью или карандашом", – передают в пресс-службе дирекции по развитию культурных центров департамента культуры.
Все необходимые предметы – мольберты, холсты, краски, кисточки, карандаши – бесплатно выдадут на месте. Картины можно будет забрать на память после урока. Расписание и адреса проведения пленэров опубликованы на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.
Ранее сообщалось, что ВДНХ проведет конкурс работ среди художников из Москвы и Подмосковья. Работы посвящены 80-летию выставки. Весь июль каждый понедельник будут проходить выездные пленэры с обзорной экскурсией по ВДНХ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.