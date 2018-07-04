Министр транспорта России рассказал о планах легализации овербукинга

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Министерство транспорта России работает над проектом, который защитит права пассажиров в случаях если, оплатившему перелет, не хватит места на борту самолета. Ведомство планирует легализовать овербукинг в России.
Министерство получает много жалоб от пассажиров, которые не только не улетели, но и не получили компенсаций от авиакомпаний. Закон должен защитить права пассажиров от подобных неприятностей, заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает РИА Новости.
Компенсации для российских пассажиров планируют установить по западным нормам. Дитрих привел в пример некоторые страны, где компенсация составляют около 800 долларов.
Овербукинг – компенсация средств пассажиру при продаже большего числа авиабилетов на рейс, чем кресел в самолете.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили наказывать авиакомпании за овербукинг: если пассажиру, оплатившему перелет, вдруг не хватит места на борту, то перевозчик должен будет вернуть ему деньги за билет в десятикратном объеме.
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