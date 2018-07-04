Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные археологи обнаружили в Новослободском парке мраморный крест. Фрагмент вертикального надгробия конца XIX – начала XX века был найден во время работ по благоустройству территории Новослободского парка (бывший Скорбященский женский монастырь). Надписи и следы покраски на артефакте отсутствуют, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что все земельные работы по благоустройству идут под наблюдением археологов.

Мраморный крест имеет размер 1,5 метра на 60 сантиметров. Находка свидетельствует о кладбище, которое было на этом месте до сноса монастыря в ХХ веке.

Артефакт мог принадлежать одному из представителей знатных московских фамилий.

"Во-первых, потому что здесь были захоронения семьи адвоката Плевако и фабрикантов Красильщиковых. А во-вторых, белый мрамор – крайне дорогой материал, который был доступен только очень состоятельным горожанам", – сказал Емельянов.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили предметы, связанные с торговой жизнью Москвы в XV-XVI веках, вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков. Среди находок – свинцовые товарные пломбы, латунный торговый жетон, ременная подвеска и кожаные ножны. Артефакты обнаружены во время проведения хозяйственных работ по прокладке коммуникаций.