Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

4 июля, 16:11

Археологи обнаружили в Новослободском парке мраморный крест

общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные археологи обнаружили в Новослободском парке мраморный крест. Фрагмент вертикального надгробия конца XIX – начала XX века был найден во время работ по благоустройству территории Новослободского парка (бывший Скорбященский женский монастырь). Надписи и следы покраски на артефакте отсутствуют, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что все земельные работы по благоустройству идут под наблюдением археологов.

Мраморный крест имеет размер 1,5 метра на 60 сантиметров. Находка свидетельствует о кладбище, которое было на этом месте до сноса монастыря в ХХ веке.

Артефакт мог принадлежать одному из представителей знатных московских фамилий.

"Во-первых, потому что здесь были захоронения семьи адвоката Плевако и фабрикантов Красильщиковых. А во-вторых, белый мрамор – крайне дорогой материал, который был доступен только очень состоятельным горожанам", – сказал Емельянов.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили предметы, связанные с торговой жизнью Москвы в XV-XVI веках, вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков. Среди находок – свинцовые товарные пломбы, латунный торговый жетон, ременная подвеска и кожаные ножны. Артефакты обнаружены во время проведения хозяйственных работ по прокладке коммуникаций.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать