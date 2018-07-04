Суд над водителем въехавшего в переход на "Славянском бульваре" автобуса начнется 10 июля

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Дорогомиловский суд Москвы назначил на 10 июля предварительные слушания по уголовному делу в отношении водителя автобуса Виктора Тихонова, который въехал в людей около станции метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Водитель автобуса обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц.
ДТП произошло 25 декабря 2017 года вблизи станции метро "Славянский бульвар". Автобус въехал в подземный переход, жертвами стали четыре человека, еще 11 пострадали.
Водитель автобуса Виктор Тихонов отказался признать свою вину. По его словам, что авария произошла по техническим причинам.
Тихонову предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
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