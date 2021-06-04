В России выявили 8 947 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За последние сутки в России подтвердили 8 947 новых случаев COVID-19. При этом в 1 339 (15,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 2 817 случаев, на Санкт-Петербург – 834, на Московскую область – 766, на Ростовскую область – 161, на Нижегородскую область – 159, на Воронежскую область – 142, на Саратовскую область – 111, на Иркутскую область – 109, на Республику Саха (Якутия) – 106.
Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 108 129 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия – Алания.
За последние сутки в стране скончались 377 человек с COVID-19, за весь период пандемии – 1 123 037. За минувшие 24 часа выписаны 8 530 человек, за все время – 4 720 512.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России нет рисков возникновения третьей волны коронавируса летом и осенью 2021 года. По его словам, количество случаев инфицирования постепенно будет снижаться. Небольшие колебания могут наблюдаться в связи с отъездами людей в отпуск.
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