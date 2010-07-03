ОНК возьмет под контроль ситуацию с бездомной шведской писательницей

Ситуацию с бездомной шведской писательницей Мией Йоханссон прокомментировал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Он навестил 58-летнюю женщину в отделе МВД по району Дорогомилово.

"Женщина ни на что не жалуется, довольна условиями содержания и едой", – отметил представитель ОНК в беседе с RT. По его словам, Йоханссон "переживала за свой внешний вид" и рассказала, что "пока жила у вокзала, ела только молоко и черный хлеб".

Мельников подчеркнул, что ОНК возьмет этот случай под свой контроль. "Мы обратились в шведское посольство в России, где нам сообщили, что гражданка с таким именем к ним не обращалась", – уточнил он. 4 июня состоится судебное заседание по делу о высылке Йоханссон в Швецию.

По данным СМИ, Миа Йоханссон приехала в Россию в феврале. По словам женщины, во время путешествия по Франции ее ограбили, но она все равно решила не прерывать поездку. Отмечается, что в Москве шведка сначала жила в хостеле, а затем – на улице.