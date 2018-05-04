Первая репетиция воздушного парадного строя авиации ВКС пройдет в Москве

04 мая 2018, 09:33
Семьдесят три воздушных судна примут участие в репетиции летной части парада 4 мая
Первая репетиция воздушного парадного строя авиации ВКС России пройдет 4 мая, передает телеканал Москва 24. Над центром столицы пролетят самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России.
Первый в этом году тренировочный пролет позволит летчикам до секунд выверить время выхода на заданные точки, а также убедиться, что строй движется зрелищно и по всем правилам безопасности.
В этом году на параде в честь Дня Победы над Красной площадью пролетят 73 воздушных судна – по количеству лет со Дня Победы. Среди них истребители пятого поколения Су-57 и модернизированные МиГ-31К, ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, истребители Су-35, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52 и другие.
Для выполнения полетов авиации на параде задействуют восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.
Вечером 3 мая прошел последний ночной прогон шествия. В ночной репетиции принимали участие пешие расчеты и сухопутная военная техника. В 2018 году на Красной площади покажут несколько новинок. Среди них боевая машина поддержки танков "Терминатор", роботы для разминирования "Уран-6" и боевой многофункциональный комплекс "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".
Генеральная репетиция пройдет 6 мая. Она будет дневной и в ней, помимо пеших расчетов и техники, примут участие 73 единицы боевой авиации. Вход на площадь в этот день разрешат 300 зрителям. Билеты на генеральную репетицию получат участники проекта "Активный гражданин". Шанс побывать на прогоне получат те, кто набрал более 3,5 тысячи баллов.
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