В пятницу в Москву придут похолодание и осадки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу в Москве немного похолодает. На смену солнечной погоде придут облака и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам, в ночь на 5 апреля в столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег. Столбики термометров в столице покажут от 0 до +2 градусов. По области может похолодать до минус 3 градусов.

Днем в пятницу будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 6−8 градусов тепла. Cеверный ветер постепенно сменится на северо-восточный и будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Такая погода сохранится в столичном регионе и в субботу, 6 апреля.

Зато в начале следующей недели синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду. По прогнозам, небо над городом будет ясным. Дожди пройдут лишь местами во вторник, 9 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в подмосковных лесах снег может растаять к середине апреля. По словам эксперта, сейчас солнце такое же, как в первой декаде сентября, поэтому к концу следующей недели снег в лесах, вероятнее всего, исчезнет.