Среда стала самым теплым днем весны в столице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Самым теплым днем весны в столице стала среда, 4 апреля. Столбики термометров поднялись до отметки плюс 9,6 градуса.

По словам синоптиков, такой показатель зафиксировали на Балчуге. На базовой городской метеостанции ВДНХ воздух прогрелся днем до плюс 9,3 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

Метеорологи отмечают, что эти данные не окончательные, возможно, что в других районах потеплеет до 10 градусов. Отмечается, что температура соответствует климатической норме.

Погодный рекорд в этот апрельский день был установлен в 1990 году. Тогда в Москве температура воздуха составила 21,2 градуса выше нуля.

В ближайшие выходные синоптики пообещали теплую, но ветреную погоду. На Пасху будет солнечно, воздух прогреется примерно до 13 градусов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!