Сумишевский рассказал о состоянии жены после ДТП

Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy
Российский певец Ярослав Сумишевский рассказал о состоянии своей жены после аварии, в которую пара попала в конце января, сообщает "Экспресс газета".
Артисту удалось перевезти впавшую в кому супругу в другую больницу в Красноярске, где за ее жизнь борются врачи.
"Ситуация остается крайне тяжелой. Прогнозов никто не дает, мы все понимаем и вынуждены принимать. Но мы ни на секунду не допускаем плохих мыслей. Каждый день – это борьба", – заявил певец.
Он выразил надежду, что время поможет его жене восстановиться.
"Каждый день ходим в храм, заказываем молебен, просто молимся и просим Бога не оставлять ее. Говорили с батюшкой. Сказал, чем больше людей молится о выздоровлении Наташи, тем шансов у нас больше, что Господь услышит", – добавил Сумишевский.
Он поблагодарил поклонников за поддержку, а также отметил профессионализм и отзывчивость врачей, которые спасают женщину.
В конце января супружеская пара попала в ДТП по дороге на концерт в Красноярском крае. Артист почти не пострадал, а его жена получила серьезные травмы и впала в кому. В результате аварии погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков.
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