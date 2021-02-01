Музыкант Сумишевский рассказал о состоянии жены после ДТП

Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Российский певец Ярослав Сумишевский и его супруга Наталья попали в аварию в Красноярском крае. Жена исполнителя сейчас находится в коме, сообщает "Экспресс газета".

Уточняется, что сам Сумишевский получил незначительные травмы.

"Мы находимся в городе Назарово, в буквальном смысле весь город помогает чем может. Я знаю, что многие откликнулись на призыв о сдаче крови. Мы очень ценим это", – написал он в своем Instagram-аккаунте.

Также сообщается, что в результате ДТП погиб глава регионального Союза десантников Александр Гуляков.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на северо-востоке Москвы. Авария произошла около дома 1 по улице Стромынке.