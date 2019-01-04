Снегомер и маскарад. Чем занять ребенка до конца новогодних каникул

Парки, подведомственные столичному департаменту культуры, подготовили для детей развлекательные и познавательные мероприятия на новогодние каникулы. Об этом порталу Москва 24 сообщил Мосгорпарк. В ведомстве передали список мероприятий и мест, где они проводятся.
Усадьба "Кусково"
До 13 января здесь каждый день будут проводить "Голландский Новый год".
"Участники программы совершат "путешествие" в Голландию, обменяются добрыми пожеланиями с помощью "рождественского полена", примут участие в выборе "бобового короля" и откроют для себя секреты приготовления новогодних голландских блюд", – сообщила пресс-служба Мосгорпарка.
Здесь еще будут проводить мастер-класс по декору елочных игрушек в технике "декопатч". На него предусмотрена предварительная запись. Также в "Кусково" до 19 января будут проводить детскую новогоднюю программу "Маскарад с Дедом Морозом": это спектакль-променад в духе карнавала XVIII века. Он позволит узнать, как проходили маскарадные гулянья в XVIII веке. На маскарад нужно предварительно записаться, спектакли начинаются в 10:30, 12:00, 13:30 и 15:00.
"Зарядье"
Парк "Зарядье" организует познавательный Новый год. В "Заповедном посольстве" гостей ждет "Мастерская юного синоптика", где будут учить пользоваться термометром, анемометром, снегомером и портативной метеостанцией. Также в парке организуют программу "Секреты фейерверков" и "Феномен снегурочки".
"Царицыно"
Музей-заповедник открыл выставку "Новый год в царстве Флоры", которая продлится до 13 января, а также два историко-игровых квеста. Самым ярким и теплым местом в парке стали Царицынские оранжереи, где расцвели десятки гиацинтов, нарциссов, крокусов, хризантем, а также войлочная вишня и сирень.
Детская площадка Парка Победы
До 10 января с 12:00 до 16:00 здесь будут проводить эстафеты, танцевальные батлы, конкурсы и викторины. Четыре уличных театра представят свои новогодние постановки. Также здесь будут работать оркестры Brass band и Capital brass band, кавер-группа "Белый песок", фольклорные ансамбли "Декамерон" и "Диковинка".
Во время каникул многие музеи устраивают для детей новогодние квесты, спектакли и творческие занятия, связанные с их основной коллекцией. В материале портала Москва 24 представлены самые интересные из них.
Фестиваль "Ледовая Москва" продолжается в Парке Победы
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