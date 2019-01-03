Музей для детей: специальные программы на каникулах

Во время каникул многие музеи устраивают для детей новогодние квесты, спектакли и творческие занятия, в той или иной степени связанные с их основной коллекцией. Мы выбрали 10 самых интересных.

"Одна необычная квартира" в филиале Третьяковки

Третьяковская галерея приглашает в свой филиал, до которого в обычное время многие не доходят, а зря. Это Музей-квартира Васнецова, но не Виктора, писавшего сказочных героев ("Аленушка", "Иван-царевич на Сером Волке"), а его младшего брата Аполлинария, оставившего много старомосковских видов. Квартира настоящая, художник жил в ней в течение 30 лет, сохранилась обстановка столетней давности, в том числе мебель, сделанная по эскизам хозяина. Во время интерактивной экскурсии с детьми поговорят о тайнах старинных предметов и картин, а затем предложат создать собственный эскиз росписи для резного буфета.

Для детей 7-10 лет

Музей-квартира А.М. Васнецова, Фурманный переулок, 6, кв. 22

2-6 января в 12:00

Билеты 300-700 рублей

"Арт-эксперимент. Чудо света" в "Гараже"

Ежегодный проект "Гаража", который превращает музейное пространство в большую лабораторию, а дети из послушных молчаливых зрителей становятся активными участниками. В отличие от обычного музея здесь можно – и нужно! – все трогать, исследовать, пробовать и создавать на выходе собственные произведения. Нынешний выпуск "Арт-эксперимента" посвящен фотографии – 7 января ей официально исполняется 180 лет. В ходе импровизированной экскурсии зрители попадают в настоящую камеру обскуру, смотрят мультфильм об устройстве первых фотокамер, делают пинхол-камеру из спичечного коробка, снимают на длинной выдержке и печатают изображения в разных техниках. Считается, что "Арт-эксперимент" придуман для детей, но у взрослых он обычно вызывает не меньший восторг. Билеты лучше покупать заранее.

Для детей от 6 лет

Музей современного искусства "Гараж", Крымский Вал, 9, строение 32, Парк Горького

2-13 января с 11 до 22

Взрослый билет 800 рублей, детский – 600, студенческий – 700, дети до 6 лет и пенсионеры – бесплатно

Зимние каникулы в Еврейском музее

Еврейский музей на каникулах открывает игровую комнату для малышей и что-то вроде детского лагеря с тематическими мастер-классами на полдня для детей постарше, чтобы дать родителям полноценную передышку. 3 и 4 января программа попроще – игровые занятия Baby-parking для детей от 3 лет. 6, 7 и 8 января – тематические дни для любознательных школьников: математический, День науки и День театра соответственно. В перерывах между занятиями и викторинами детей обещают накормить обедом. Кроме того, 7 января музей устраивает День открытых дверей – основная экспозиция и выставки работают бесплатно (можно посмотреть живопись Левитана в сочетании с авторским кино и две выставки, посвященные поэту Осипу Мандельштаму).

Для малышей и детей 7-12 лет

Еврейский музей и центр толерантности, Образцова, 11 с. 1А

3, 4 и 6-8 января с 11 до 15, расписание

Билет на Baby-parking – 300 рублей, тематические дни – 1600 рублей (включен обед)

"Сказки Андерсена" в Музее Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский спектакль в модном иммерсивном формате – на входе встречает знаменитый сказочник и ведет через зачарованный лес в Старый город. Подарок – магический фонарь – сделает каждого соучастником представления, смотреть которое можно не только из зрительного зала, но и прямо внутри декораций, устроившись на мешке с волшебным снегом. Оформление современное – экраны и световые проекции, среди которых появляются Кай, Герда, Снежная королева и Стойкий оловянный солдатик. Билетов осталось немного, с покупкой лучше поторопиться.

Для детей от 6 лет

Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2

2-6 января в 13:00, 15:00 и 17:00

Билеты – 1250 рублей

"Елка с Петсоном и Финдусом" в Центре Гиляровского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центре Гиляровского – новогоднее развлечение в компании доброго фермера Петсона и его сообразительного котенка Финдуса, придуманных в середине 1980-х шведским писателем и иллюстратором Свеном Нурдквистом. Будут игры под елкой, театральное представление, игрушки, сделанные своими руками, и кино про рождественские приключения героев. И в финале – подарок от детского издательства "Белая ворона". Кроме того, в самом музее сейчас идет выставка "История елочной игрушки" (на нее отдельно от елки можно попасть бесплатно).

Для детей от 4 лет

Центр Гиляровского, Столешников переулок, 9, строение 5

2-8 января в 11:00, 14:30 и 17:30

Детский билет – 2200 рублей, взрослый – 1700 рублей

Новогоднее приключение в Музее Тропинина

Микс экскурсии, квеста и мастер-класса. При крайне традиционной экспозиции, расположенной в старинном купеческом особняке, для детей обещают настоящий детектив – оказывается, один из экспонатов музея, специально привезенный из Великого Устюга, пропал и только гостям под силу его найти вместе с настоящим сыщиком, подозрительно похожим на Шерлока Холмса. Ради искусства придется освоить дедуктивный метод, рыться в полицейской картотеке и подбирать ключи к шкатулкам со спрятанными уликами.

Для детей 6-12 лет

Музей Тропинина и московских художников его времени, Щетининский переулок, 10, строение 1

2-8 января в 12:00, 14:00, 16:00

Билеты – 1200 рублей

Новогодние экскурсии в Историческом музее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В каникулярной программе Исторического музея – несколько интерактивных экскурсий и мастер-классов, связанных с русскими рождественскими и прочими традициями. В "Исторической игротеке" развлекаются подвижными и настольными играми, известными со времен Средневековья. На "Рождественской ярмарке" разбираются со старой денежной системой и покупкой подарков. Специальная экскурсия объясняет, как праздновали Новый год до Петра I (это происходило 1 сентября), и почему он изменил традицию. Мастер‐класс "Северная Берегиня" научит делать кукол из лоскутков цветной ткани.

Для детей от 5 лет

Исторический музей, Красная площадь, 1

4-6 января, расписание

Билеты – 200-300 рублей в дополнение к обычному входному билету

Семейные балы в Музее Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мемориальный музей Пушкина (не путать с музеем изобразительных искусств) отлично работает с историческими интерьерами и предметами быта. Получается у них это не шаблонно и вполне аутентично – если комната девушки, то со всеми положенными шпильками-кружевами, если спальня Дубровского, то со шлафроком и пистолетами на стене. Словом, смело ведите сюда школьников – русская литература станет немного понятнее. В рождественское время в музее воссоздают традиционные рождественские балы. Конечно, уже не такие, как проходили в этом особняке двести лет назад и на которые мог заглядывать Александр Сергеевич, но по-своему обаятельные. Главными героями в этом году станут трубадуры и скоморохи, а сюжет представления построен вокруг старинной легенды о Бове-королевиче, которую Пушкин частично использовал в "Сказке о царе Салтане". Для детей, помимо сказочного представления, предусмотрены конкурсы, загадки и игры около елки. Для взрослых – гадания, танцы с цыганами и лайт-версия кулачных боев.

Детям просят захватить сменную обувь, в билет включен подарок, приходить советуют за полчаса до начала.

Для детей от 5-11 лет и их родителей

Музей А.С. Пушкина, Пречистенка, 12

3-7 января в 12 и 16 часов

Билеты – 1900 рублей

Новый год в музее Бахрушина

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Две новогодние программы в музее рассчитаны на разный возраст участников, но обе крутятся вокруг исторических традиций. Для тех, кто помладше (от 5 до 10 лет) – "Давай нарядим елку!", рассказ про старинные игрушки и мастер-класс по созданию собственной, а также театральное представление и подвижные игры. Для более взрослых (от 7 до 12 лет) – "Рождество вокруг Вертепа" – домашний кукольный театр и рождественская сказка, которую дети сами же и разыграют, и чаепитие со сладостями в финале.

Для детей от 5 лет

Театральный музей им. А.А. Бахрушина, Бахрушина, 31/12, строение 1

3-6 января в 11 и 14, расписание

Билеты – 500 и 800 рублей

Новогодние спектакли в Музее русского импрессионизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Частный музей с одной из самых обширных в Москве детских программ. На время каникул запланированы 3 спектакля, каждый показывают всего по одному разу. 4 января – "Мой папа — птиц", история британского писателя Дэвида Алмонда про город, где все люди мастерят крылья и летают словно птицы. 5 января – музыкальный вариант "Щелкунчика" от "Контрабас-квартета" (ансамбль организовали многодетные родители с консерваторским образованием, которые знают, как увлечь детей классической музыкой, даже если не попадете на это представление, имейте их в виду). 6 декабря – "Человеткин", где тоже звучит классическая музыка, а все персонажи вручную вылеплены из пластилина. После представления участников ждет мастер-класс.

Для детей 4-9 лет

Музей русского импрессионизма, Ленинградский проспект, 15, строение 11

4-6 января в 17:00, расписание

Билеты – 1000-1200 рублей

Ирина Осипова