Москвичам рассказали о транспортных локациях для бракосочетания в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом году в рамках проекта "Новые адреса счастья" для москвичей появятся новые площадки городского транспорта для регистрации брака. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, на станции метро "Маяковская" в этом году прошло 23 регистрации брака, а вторая локация – Северный речной вокзал – также пользуется популярностью у пар. В связи с этим в 2024 году на четверть будет увеличено число доступных слотов для бракосочетания на данных площадках.

"В эти выходные на "Маяковской" поженились три пары. Поздравляем молодые семьи и искренне желаем им долгих лет счастья и любви", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В общей сложности для выездной регистрации в Москве доступно более 30 площадок, среди которых особняки и усадьбы, башни "Москва-Сити", речной трамвайчик и другие.

До этого стало известно, что большинство москвичей планируют свадьбу на 24 апреля 2024 года. На эту дату было подано более 200 заявлений. Второй по популярности стала дата 24 августа. В этот день пожениться планируют свыше 120 пар.



Московским молодоженам предложили новые локации для выездной регистрации брака