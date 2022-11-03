15:56События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную военно-патриотическому диктанту
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
7 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого в истории России Всероссийского военно-патриотического диктанта. Акция состоится 15 ноября, в День призывника.
О правилах участия и местах проведения диктанта расскажут:
- руководитель российского учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова;
- генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль;
- выпускник центра "Авангард" Шепелев Виталий.
Смотрите прямую трансляцию 7 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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