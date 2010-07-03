В Музее Победы подготовили бесплатные художественные мастер классы 3 и 4 ноября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Бесплатные художественные мастер-классы пройдут в Музее Победы на Поклонной горе 3 и 4 ноября. Об это пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информационный центр музея.
"Бесплатные мастер-классы по созданию мультфильмов и короткометражных фильмов, художественному и прикладному творчеству пройдут в Музее Победы в выходные. Мастерские для детей организованы в рамках кинофестиваля "Лучезарный ангел". Ребят научат делать народные ватные игрушки, снимать небольшие киноленты и кукольные мультики, секретами мастерства с детьми поделятся профессиональные художники, сценаристы и режиссеры", – известили в музее.
Согласно имеющейся информации, 3 ноября в 12:00 в фойе кинотеатра пройдет мастер-класс по созданию народной ватной игрушки, а в 12:30 в картинной галерее на пятом этаже начнется мастер-класс детского художественного творчества "Театральная маска".
4 ноября мероприятия продолжатся. В 12:00 в фойе кинотеатра состоится мастер-класс от школы-мастерской мозаики "Фавока". Кроме того, с 12:00 по 13:30 в зале "Конев" проведут мастер-класс "Тайны создания мультфильмов. Три способа мультипликации". После в этом же зале с 14:00 по 15:30 мастер-класс "Тайны создания мультфильмов. Кукольная анимация" завершит программу.
Известно, что принять участие в мероприятиях можно по предварительной регистрации на сайте фестиваля "Лучезарный ангел". При предъявлении пригласительного билета на мастер-классы действует льготная цена для вход в экспозиции музея. Детям до 16 лет можно пройти бесплатно.
Ранее в Москве начали отмечать День народного единства. Для гостей открылись 30 праздничных площадок.
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