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Американские ученые выяснили главные причины разводов. Результаты исследования были сделаны на основе многолетнего наблюдения за 355 семейными парами.

Опросы показали, что супруги принимали решение о разводе в два раза чаще по инициативе жен, сообщают "Дни.ру". Кроме того, в тех парах, которые решили расстаться, именно женщины чаще всего высказывали недовольство семейной жизнью. При этом мужчины утверждали, что их все устраивает в супружеской жизни.

Ученые предположили, что именно это различие в оценке психологического климата в семье и является главной причиной расставаний супружеских пар.

Кроме того, специалисты установили, что супруги также вступают в брак с совершенно разным настроением. В частности, после свадьбы сильная половина человечества идеализирует свои отношения, а девушки, наоборот, оценивают их довольно реалистично. Также эксперты отметили, что уровень недовольства браком у мужчин начинает расти с возрастом.

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