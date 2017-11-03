03 ноября 2017, 14:08Общество
Ученые выяснили главные причины разводов
Фото: ТАСС/YAY
Американские ученые выяснили главные причины разводов. Результаты исследования были сделаны на основе многолетнего наблюдения за 355 семейными парами.
Опросы показали, что супруги принимали решение о разводе в два раза чаще по инициативе жен, сообщают "Дни.ру". Кроме того, в тех парах, которые решили расстаться, именно женщины чаще всего высказывали недовольство семейной жизнью. При этом мужчины утверждали, что их все устраивает в супружеской жизни.
Ученые предположили, что именно это различие в оценке психологического климата в семье и является главной причиной расставаний супружеских пар.
Кроме того, специалисты установили, что супруги также вступают в брак с совершенно разным настроением. В частности, после свадьбы сильная половина человечества идеализирует свои отношения, а девушки, наоборот, оценивают их довольно реалистично. Также эксперты отметили, что уровень недовольства браком у мужчин начинает расти с возрастом.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!