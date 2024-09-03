Депутат МГД Гусева рассказала жителям Щербинки о мерах соцподдержки многодетных семей

Фото: Арина Строилова

Депутат Московской городской думы Людмила Гусева встретилась в Щербинке с многодетными семьями. На встрече депутат рассказала о разнообразных мерах социальной поддержки, которые предусмотрены для многодетных семей в Москве.

По словам Гусевой, сегодня в столице более 200 тысяч многодетных семей, которые воспитывают около полумиллиона детей. Такие семьи ежемесячно получают от города льготы и пособия на оплату услуг ЖКХ, покупку школьной формы, бесплатные обеды в образовательных учреждениях и посещение детского сада, а также выплаты за каждого ребенка.

Также она напомнила, что московские многодетные семьи могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, а дети – бесплатно посещать различные кружки и секции.

"Иметь большую семью – это здорово! Я сама многодетная мама, воспитавшая троих сыновей, и не понаслышке знаю, какое это счастье. За последние 10 лет число многодетных семей увеличилось втрое. Это результат последовательной помощи и поддержки со стороны города. Одним из приоритетных направлений социальной политики города является укрепление института семьи, развитие социальной поддержки семьи и детей, прежде всего семей с новорожденными детьми, многодетных семей, малообеспеченных и семей, воспитывающих детей-инвалидов", – сказала Гусева.

Во время встречи она рассказала о центре женского здоровья, который строится в Щербинке. В нем будущие мамы смогут получать качественную медицинскую помощь – от консультаций и обследований до полного сопровождения во время беременности. Центры женского здоровья станут новым стандартом акушерско-гинекологической помощи в Москве.

До этого в СВАО столицы открылся новый волонтерский центр "Доброе место". Как рассказывал Сергей Собянин, он находится по адресу Ясный проезд, дом 8, корпус 1. Теперь здесь можно не только пообщаться с единомышленниками и поддержать социальные акции, но и сходить на полезные мастер-классы и лекции, а также принести собранное вторсырье и корм для животных из приютов.

