Каким знакам зодиака сложно работать в команде

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Скорпионам, Девам и Водолеям часто бывает сложно работать в команде, рассказала Москве 24 астролог Наталья Шевченко.

По ее словам, Скорпионы предпочитают трудиться в одиночку, не доверяя никому выполнение задачи.

"Представители этого знака любят контролировать ситуацию и невольно распространяют свои авторитарные замашки на окружающих, отталкивая их от себя. Закрытость и способность видеть в каждом потенциального врага затрудняет взаимодействие Скорпионов с другими людьми", – отметила астролог.



Наталья Шевченко астролог Девы критичны к другим, уперты в своем мнении и сложно идут на компромиссы. Они фокусируют внимание команды на выхолащивании мелочей, из-за чего на стратегические действия не остается времени и сил.

Работа в одиночестве позволяет Девам расставить приоритеты в рабочих задачах и действовать по шагам, не отвлекаясь на глобальные вопросы, подчеркнула Шевченко.

Что касается Водолеев, то они любят работать в команде, однако часто сталкиваются с неприятием со стороны коллектива.

"Их либеральное отношение к начальству и должностным обязанностям отталкивает окружающих", – пояснила эксперт.

Однако в одиночестве, свободные от регламента и правил, Водолеи блестяще справляются со своими задачами. К тому же способны предлагать коллегам хорошие идеи и грандиозные планы развития всей компании, заключила Шевченко.

Ранее астролог Ольга Сохолтуева рассказала, что водные знаки, к которым относятся Скорпион, Рак и Рыбы, являются одними из самых скандальных в зодиакальном круге. По ее мнению, скандалы для них – это повод включить своего внутреннего актера и поиграть в самых разных жанрах. Плюс пострадать, что некоторым из них тоже нравится.