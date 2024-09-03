Каким знакам зодиака сложно работать в команде

03 сентября, 08:00Общество
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Скорпионам, Девам и Водолеям часто бывает сложно работать в команде, рассказала Москве 24 астролог Наталья Шевченко.
По ее словам, Скорпионы предпочитают трудиться в одиночку, не доверяя никому выполнение задачи.
"Представители этого знака любят контролировать ситуацию и невольно распространяют свои авторитарные замашки на окружающих, отталкивая их от себя. Закрытость и способность видеть в каждом потенциального врага затрудняет взаимодействие Скорпионов с другими людьми", – отметила астролог.
Работа в одиночестве позволяет Девам расставить приоритеты в рабочих задачах и действовать по шагам, не отвлекаясь на глобальные вопросы, подчеркнула Шевченко.
Что касается Водолеев, то они любят работать в команде, однако часто сталкиваются с неприятием со стороны коллектива.
"Их либеральное отношение к начальству и должностным обязанностям отталкивает окружающих", – пояснила эксперт.
Однако в одиночестве, свободные от регламента и правил, Водолеи блестяще справляются со своими задачами. К тому же способны предлагать коллегам хорошие идеи и грандиозные планы развития всей компании, заключила Шевченко.
Ранее астролог Ольга Сохолтуева рассказала, что водные знаки, к которым относятся Скорпион, Рак и Рыбы, являются одними из самых скандальных в зодиакальном круге. По ее мнению, скандалы для них – это повод включить своего внутреннего актера и поиграть в самых разных жанрах. Плюс пострадать, что некоторым из них тоже нравится.