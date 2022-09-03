Москвичам рассказали о погоде 3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в столичном регионе в субботу, 3 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в Москве поднимутся до 15–17 градусов тепла, по области – до 13–18 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик рассказал жителям Москвы о том, когда следует ожидать бабье лето. Скорее всего, тепло придет в столицу с 20 по 25 сентября.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в столице сентябрь ожидается прохладным и без классического бабьего лета. По его словам, осень опередила климатический календарь на 20 суток. Тишковец также отметил, что осадков выпадет на 10–20% меньше, чем положено.