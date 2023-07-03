17:37Общество
Около 1,2 миллиона школьников приняли участие в выпускных вечерах – МВД РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 1,2 миллиона российских школьников приняли участие в выпускных мероприятиях, которые проходили в более чем 37 тысячах школах и лицеях по всей стране, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Москве свыше 29 тысяч юношей и девушек стали зрителями праздничного шоу, организованного в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького", – передает слова Волк "МВД Медиа".
Она добавила, что правопорядок на мероприятиях был обеспечен благодаря 61 тысяче полицейских, также школьников охраняли сотрудники Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий.
"Правонарушений не допущено. Выпускные вечера в регионах продолжаются", – отметила Волк.
Общегородской выпускной проходил в Парке Горького с вечера 1 июля по 06:00 2 июля, в этом году на мероприятии для юных москвичей выступили более 60 артистов.
Также в рамках мероприятия были организованы различные интерактивные программы. Перед выпускниками исполняли свои песни группа "Дискотека Авария", "Блестящие", Galibri & Mavik, Elvira T, Люся Чеботина и другие. Программу вели блогеры Тима Сорокин и Влад Кобяков, телеведущая Лера Кудрявцевой и другие звезды.
Почти 40 тысяч человек пришли на общегородской выпускной в Парке Горького
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