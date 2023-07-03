Около 1,2 миллиона школьников приняли участие в выпускных вечерах – МВД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 1,2 миллиона российских школьников приняли участие в выпускных мероприятиях, которые проходили в более чем 37 тысячах школах и лицеях по всей стране, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Москве свыше 29 тысяч юношей и девушек стали зрителями праздничного шоу, организованного в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького", – передает слова Волк "МВД Медиа".

Она добавила, что правопорядок на мероприятиях был обеспечен благодаря 61 тысяче полицейских, также школьников охраняли сотрудники Росгвардии, представители общественных формирований правоохранительной направленности и работники частных охранных предприятий.

"Правонарушений не допущено. Выпускные вечера в регионах продолжаются", – отметила Волк.

Общегородской выпускной проходил в Парке Горького с вечера 1 июля по 06:00 2 июля, в этом году на мероприятии для юных москвичей выступили более 60 артистов.

Также в рамках мероприятия были организованы различные интерактивные программы. Перед выпускниками исполняли свои песни группа "Дискотека Авария", "Блестящие", Galibri & Mavik, Elvira T, Люся Чеботина и другие. Программу вели блогеры Тима Сорокин и Влад Кобяков, телеведущая Лера Кудрявцевой и другие звезды.



Почти 40 тысяч человек пришли на общегородской выпускной в Парке Горького