Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации при ООН

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Известный итальянский модельер Джорджо Армани и знаменитый шеф-повар Джино Сорбилло стали новыми послами Всемирной туристской организации при ООН в честь перезапуска туризма в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
"Всемирная туристская организация (UNWTO) назначила двух новых специальных послов на фоне перезапуска сектора по всей Европе. UNWTO назначила известного модельера Джорджо Армани и прославленного шеф-повара Джино Сорбилло своими новыми специальными послами по туризму", – сообщили в организации.
По мнению организации, Армани и Сорбилло в качестве послов способны применить свой статус в продвижении работы специализированного агентства ООН по устойчивому туризму и укрепить отношения UNWTO с Италией.
"С момента создания собственной компании в 1975 году Джорджо Армани стал синонимом итальянского стиля. Как шеф-повар Джино Сорбилло всегда прославлял традиционную неаполитанскую пиццу и открыл удостоенные наград рестораны по всему миру", – подчеркнули в организации.
В сентябре прошлого года двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов стал первым туристическим послом Москвы. Обладателю Кубка Стэнли вручили символический знак "Discover Moscow" ("Открой Москву"). Задача амбассадора – рассказывать о городе на международных площадках.
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