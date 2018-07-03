Михаил Дегтярев сдал необходимые подписи для выдвижения в мэры Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Михаил Дегтярев подал в Московскую городскую избирательную комиссию подписи, необходимые для регистрации его в качестве кандидата на предстоящих выборах столичного мэра, передает Агентство "Москва".

Депутат Госдумы от ЛДПР сообщил, что сдал 120 подписей 120 муниципальных образований депутатов всех партий и самовыдвиженцев.

По его словам, наличие подписей от разных партий – признак зрелости демократии в Москве.

Документы на выдвижение в мэры уже подали 32 кандидата. В их числе глава Таганского района Илья Свиридов, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.

Сергей Собянин подал в комиссию все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Каждому кандидату нужно собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.