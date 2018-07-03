Илья Свиридов сдал необходимые подписи для выдвижения в мэры Москвы

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Кандидат на должность мэра Москвы Илья Свиридов подал в Московскую городскую избирательную комиссию подписи, необходимые для регистрации его в качестве кандидата на предстоящих выборах столичного мэра, передает Агентство "Москва".

Представитель регионального отделения партии "Справедливая Россия" сообщил, что почти месяц он собирал подписи и это был непростой процесс.

Свиридов отметил, что ему удалось собрать муниципальный фильтр.

Документы на выдвижение в мэры уже подали 32 кандидата. В их числе глава Таганского района Илья Свиридов, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин. Сергей Собянин подал в комиссию все необходимые документы, а также подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Каждому кандидату нужно собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен собрать подписи 36 тысяч избирателей.

Москвичи, которые в день выборов будут на даче, также смогут проголосовать. Представителям Московской городской избирательной комиссии рекомендовали следовать шести принципам при организации избирательных участков на выборах мэра за пределами столицы.