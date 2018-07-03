Милонов предложил ввести в школах курс гостеприимства

3 июля, 11:09
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Курс гостеприимства предложили преподавать в российских общеобразовательных школах. С идеей в Министерство просвещения России обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT.
По его мнению, сначала ведомству следует составить перечень международных правил поведения с гостями, который станет основой новой дисциплины. В России регулярно проходят крупные культурные и спортивные мероприятия, когда страну посещает множество иностранцев. Чтобы избежать конфликтных или курьезных ситуаций, россиянам нужно иметь в виду особенности различных культур и правила международного этикета, пояснил Милонов.
В пример он привел разное восприятие языка жестов, из-за которого может случиться неприятный инцидент. Из-за неверного понимания иностранные гости могут оскорбиться, не исключены конфликты, полагает депутат. Он добавил, что чрезмерная открытость россиян иногда пугает иностранцев.
Сейчас в России продолжается чемпионат мира по футболу, он закончится 15 июля. Мундиаль принимают 11 городов страны, в Москве матчи можно увидеть на стадионах "Спартак" и "Лужники".
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