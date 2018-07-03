Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине

Фото: depositphotos/stockasso

Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вспышки дифтерии на Украине, передает "Газета.ру".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям в 2018 – 2019 годы.

В этом году уже зафиксировали два случая заболевания дифтерией на территории Луганской области. Главная профилактическая мера против нее – это иммунизация. В России прививки против инфекции проводят в рамках национального календаря, их охват составляет более 98 процентов.

Дифтерия – инфекционное заболевание, известное очень давно, вызываемое бактерией Corynebacterium diphtheriae (бацилла Леффлера). Дифтерия чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Инфекция передаётся воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Возможен контактно-бытовой путь передачи заболевания, особенно в жарких странах, где часты кожные формы проявления.

Симптомы дифтерии выражаются в виде слабой интоксикации, температуры до 38–39 градусов, головной болью, недомоганием, незначительными болями при глотании.