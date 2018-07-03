Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

3 июля, 10:02

Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии на Украине

общество за рубежом

Фото: depositphotos/stockasso

Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе вспышки дифтерии на Украине, передает "Газета.ру".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям в 2018 – 2019 годы.

В этом году уже зафиксировали два случая заболевания дифтерией на территории Луганской области. Главная профилактическая мера против нее – это иммунизация. В России прививки против инфекции проводят в рамках национального календаря, их охват составляет более 98 процентов.

Дифтерия – инфекционное заболевание, известное очень давно, вызываемое бактерией Corynebacterium diphtheriae (бацилла Леффлера). Дифтерия чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Инфекция передаётся воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Возможен контактно-бытовой путь передачи заболевания, особенно в жарких странах, где часты кожные формы проявления.

Симптомы дифтерии выражаются в виде слабой интоксикации, температуры до 38–39 градусов, головной болью, недомоганием, незначительными болями при глотании.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать