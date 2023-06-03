Волонтеры пункта отбора на военную службу рассказали о работе с будущими контрактниками

Фото: Агентство "Москва"

Волонтеры единого столичного пункта отбора на улице Яблочкова рассказали о своей работе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди них Максим Целищев. Он сообщил, что волонтеры консультируют добровольцев по вопросам военной службы. По его словам, среди их задач – встретить кандидатов, помочь заполнить анкету, сопроводить людей по кабинетам и непосредственно в зону отправки в воинские части.

Для прохождения военной службы отправилась очередная группа контрактников. Один из добровольцев рассказал, что решил заключить контракт, поскольку раньше служил в разведке и сейчас хочет служить снова. Он признался, что у него есть жена и дети, и он хочет всех защитить и помочь им.

"Я готов физически, мастер спорта", – заявил мужчина.

Еще один из будущих контрактников сообщил, что на службу решил отправиться, поскольку раньше служил в Советской Армии. Мужчина заявил, что привык к тому, что Родина превыше всего.

"Это наши дети, родители, прошлое", – пояснил он.

В единый пункт отбора контрактников в Москве приезжают добровольцы из разных регионов страны. Здесь они могут пройти все необходимые процедуры. В пункте работают врачи и профессиональные инструкторы. Медики проверят состояние здоровья потенциального кандидата с учетом данных из электронной медкарты.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде. Чтобы оформить контракт, добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО