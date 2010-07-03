Росстат подсчитал, в каких сферах больше всего безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдается наибольшее число безработных по итогам января-марта 2019 года. С этими данными ознакомился RT.
Больше всего безработных (более 581 тысячи человек) пришлось на сферу "торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов". Также много безработных в сфере "обрабатывающие производства" – 434 тысячи человек, затем "строительство" – 282 тысячи, "сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство" – 275 тысяч, "транспортировка и хранение" – 216 тысяч человек.
Меньше всего безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения. Здесь всего 24 тысячи человек без работы.
В России по итогам первого квартала 2019 года зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.
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