Росстат подсчитал, в каких сферах больше всего безработных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдается наибольшее число безработных по итогам января-марта 2019 года. С этими данными ознакомился RT.

Больше всего безработных (более 581 тысячи человек) пришлось на сферу "торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов". Также много безработных в сфере "обрабатывающие производства" – 434 тысячи человек, затем "строительство" – 282 тысячи, "сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство" – 275 тысяч, "транспортировка и хранение" – 216 тысяч человек.

Меньше всего безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения. Здесь всего 24 тысячи человек без работы.

В России по итогам первого квартала 2019 года зарегистрировано около 3,6 миллиона безработных старше 15 лет.