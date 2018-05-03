Ночные маневры. На Красной площади завершилась репетиция парада в честь Дня Победы

03 мая 2018, 23:06
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Вторая ночная репетиция парада в честь Дня Победы закончилась на Красной площади. В ней приняли участие 159 единиц военной техники и более 12 тысяч человек. Колонна техники выезжает с главной площади обратно к Нижним Мневникам. Из-за мероприятия в столице перекрыты несколько улиц. Подробности о репетиции – в материале телеканала Москва 24.
В ночной репетиции принимали участие пешие расчеты и сухопутная военная техника. В 2018 году на Красной площади покажут несколько новинок. Среди них боевая машина поддержки танков "Терминатор", роботы для разминирования "Уран-6" и боевой многофункциональный комплекс "Уран-9", беспилотные летательные аппараты "Корсар" и "Катран".
Кроме того, зрителям представят армейский мотовездеход, армейский снегоход, УАЗ "Пикап" с пулеметом "Корд". В состав колонны вошли реактивная система залпового огня "Смерч", защищенный бронеавтомобиль "Тайфун-К" 4х4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2", бронированный автомобиль "Патруль". В параде участвуют машины, которые передали Росгвардии.
Репетиция парада завершилась на Красной площади
В пешей части также есть дополнение: по Красной площади маршировали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя. Всего же свои действия координировали 33 расчета.
Из-за репетиции парада по маршруту следования техники перекрывали несколько столичных улиц. Некоторые участки все еще недоступны для автомобилей. В 17:00 закрыли участок от улицы Нижние Мневники по Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная. Снимут перекрытия к утру 4 мая.
В центре столицы с 17:30 перекрывали Садовое кольцо от Смоленской площади до улицы Садовая-Триумфальная, Новый Арбат, Воздвиженку, Тверскую улицу от Триумфальной площади до Моховой, Петровку от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский переулок, улицу Неглинная, Никитский бульвар, Тверской бульвар, улицу Серафимовича.
Проехать нельзя по Большому Каменному мосту, улице Моховой и Охотному ряду, Театральному проезду, Мясницкой, Лубянскому проезду, Старой и Новой площадям, Маросейке, Китайгородскому проезду, улице Солянке, Устьинскому проезду. Кроме того закрыты Серебряническая, Подгорская, Болотная набережные, улица Болотная, Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, улицы Москворецкая и Кремлевская, а также Москворецкая, Котельническая, Гончарная и Краснохолмская набережные.
С 22:40 снова ограничено движение по Тверской улице и Моховой улицам, и по улице Охотный Ряд. Дороги будут открывать по мере прохождения колонны.
На время репетиции ограничения водили и в московском метро. С 18:00 до окончания мероприятия только на вход и пересадку работали центральные станции. Это "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина". В аналогичном режиме они будут функционировать 9 мая.
Последний прогон парада назначен на 6 мая. Он будет дневным и в нем, помимо пеших расчетов и техники, примут участие 73 единицы боевой авиации.
Вход на площадь в этот день разрешат 300 зрителям. Билеты на генеральную репетицию получат участники проекта "Активный гражданин". Шанс побывать на прогоне получат те, кто набрал более 3,5 тысячи баллов. Для участия в акции нужно было успеть ввести специальный промокод POBEDA2018.
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