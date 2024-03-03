Гололедица ожидается в Москве вечером 3 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отрицательная температура и гололедица прогнозируются в Москве после 20:00 воскресенья, 3 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня после 20:00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений", – говорится в сообщении.

В связи с этим пешеходам порекомендовали соблюдать осторожность на улице, а автомобилистам посоветовали придерживаться скоростного режима и держать дистанцию.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в ночь с 3 на 4 марта в российской столице будут локальные январские морозы. За минувшую ночь в Москве на базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 4,6 градуса. На Балчуге было 2,6 градуса мороза, в Тушино – минус 5,1 градуса, а в Бутово – минус 7,2 градуса.

До этого Тишковец рассказал, что в Международный женский день в Москве и области прогнозируется пасмурная погода и снег. По его словам, 8 марта вторичный холодный фронт принесет небольшие очаговые заряды снега. Ночью ожидается минус 4–9 градусов, после полудня – от минус 2 до плюс 3 градусов, уточнил синоптик.



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