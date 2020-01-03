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Общество

00:01

Ветеринары рекомендуют не кормить домашних животных с новогоднего стола

общество животные

Фото: depositphotos/averyanova

Ветеринары не советуют кормить домашних питомцев с новогоднего стола и сильно шуметь при них, сообщает Агентство "Москва".

Как объяснили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии, угощение животных едой со стола чревато перееданием. Не исключено также отравление непривычной для них пищей.

Специалисты напомнили, что питомец может проглотить зубочистку или шпажку. Если животное испытывает боли при движении или надавливании на живот, то следует незамедлительно показать его ветеринару. Транспортировать его нужно очень аккуратно.

Стресс тоже может быть причиной плохого самочувствия питомца. Внезапно возросший уровень шума пугает его. В таком случае животное может отказываться от еды, дрожать, прятаться в укромные места.

Ранее ветеринары призвали хозяев домашних животных не целовать их. Они напомнили, что при контакте с питомцами важно не забывать о личной гигиене, в частности, мыть руки с мылом после него.

Не стоит оставлять их на ночь в своей кровати, уточняют эксперты. Во время прогулки питомцев они рекомендуют не подпускать их к другим незнакомым животным. В профилактических целях домашних животных нужно регулярно показывать ветеринару и ставить вакцинации от бешенства и других инфекций.

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