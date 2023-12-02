Сильный снегопад придет в столицу 3 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сильный снег и ветер с порывами до 16 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье, 3 декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По информации синоптиков, на дорогах могут появиться гололедица и снежные заносы. Горожанам порекомендовали пользоваться общественным транспортом, не спешить и быть осторожными при ходьбе, надевать нескользящую удобную обувь на рифленой подошве.

В чрезвычайной ситуации советуется звонить в экстренные службы по единому номеру 112.

Между тем в ЦОДД призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, попросили по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле по городу и использовать в течение дня городской транспорт.

"Будьте особенно аккуратны на съездах и подъемах с мостов и эстакад. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – подчеркнули в сообщении.

Добавляется, что Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за городским движением.

Ранее синоптики предупредили, что во вторник и среду, 5 и 6 декабря, сильно похолодает. Днем прогнозируется до 14 градусов ниже нуля, ночью – до минус 18 градусов.

Кроме того, ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что температура в декабре в Центральной России будет на 1,5 градуса ниже нормальных показателей. По его словам, количество снега в этом месяце на 20% превысит многолетние значения.

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