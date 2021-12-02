Москва онлайн покажет, как ведущий Москвы 24 Станислав Кулик учится кататься на коньках

Фото: instagram.com/stanislav_kulik_moskva24

3 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как ведущий телеканала Москва 24 Станислав Кулик учится кататься на коньках. Учить телеведущего будет тренер Бари Сайфутдинов. Мастер-класс пройдет на катке "Зеркальный" в Парке Горького.

Накануне открытия катка "Зеркальный" Станислав Кулик признался в одном из эфиров, что совершенно не умеет кататься. Вскоре после этого ведущий получил письмо от тренера с предложением пройти мастер-класс.

Катки у многих ассоциируются с зимней сказкой и Новым годом. Однако выйти на лед и окунуться в атмосферу праздника решаются далеко не все. В прямом эфире тренер Бари Сайфутдинов даст советы, которые будут полезны начинающим.

Смотрите трансляцию 3 декабря в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.